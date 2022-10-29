選戰倒數28天，民進黨屏東縣長候選人周春米今(29日)在臉書談到，宗教團體、教授、客家、教育、體育、藝文等後援會已於昨(28日)成立，這幾年潘孟安縣長做了很多建設，而接下來她也責無旁貸，「屏東正需要一個舵手，讓希望城市啟航！」

周春米特別感謝張宏陸委員南下趕到屏東助選，以及鄉親好朋友熱情相挺，真的非常感動，而這幾年潘孟安縣長做了很多建設、還了很多錢，成功減債183.83億元，年度預算更從剛上任的331億，到今年度已經成長到524億，讓各項建設、福利加速進行，交出亮麗的成績單！也再次驗證「我屏東，我驕傲」！

因此周春米也說，自己也責無旁貸，高鐵站、科學園區、產業園區等進駐，再加上周邊的實驗中學等等，8年來打下的基礎功，現在都已經陸續到位，屏東正需要一個舵手，讓希望城市啟航！過去七年春米為屏東打拚，接下來我也會奮戰不懈，帶領屏東繼續向前。