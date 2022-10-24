台股今日反彈，玻璃陶瓷類股短多進駐，冠軍(1806)漲幅4%以上，領軍衝鋒，龍頭股台玻(1802)漲近3%、和成(1810)亦然，中釉(1809)升逾2%，玻陶指數漲幅一度超過3%，成為盤面上的強勢族群之一。

台玻第4季進入傳統旺季，市場期待玻璃本業營運小幅反彈，擺開兩岸房地產市場景氣趨於平淡的因素，市場對公司本季的營收獲利認為有成長空間，今日股價開高後，盤中衝至19.75元，漲幅在2.5%以上。

中釉下半年為傳統產業旺季，法人預期，今年營運應可望有2位數成長。而明年陶瓷噴墨技術銷售量明年可望逾3成的增產計畫、印尼孟加拉廠產能可望倍數成長，外加提供給汽車用的新材料玻璃螢光片，大陸與台灣客戶陸續通過認證，明年每月銷售量目標2,000片。法人預期，明年中釉營運將較今年出現明顯成長。

冠軍持續採取多元建材產品線以擴大整體業務接單水準，包括大尺寸磁磚、進口薄磚、2公分厚磚、SPC木地板等保持良好銷售表現。冠軍指出，透過集中集團資源擴張台灣營運規模效益逐步顯現，推升今年前三季台灣地區銷售表現較去年同期成長6.63%，改寫近5年同期新高，有望隨著集團深化業務轉型、精進生產效率、銷售服務升級等面向，創造整體營運正面挹注。