10月份海外股市反彈，那斯達克與費半指數漲幅在3%~4%間，太空衛星指數則大漲7.3%，成為科技股領漲急行軍！第一金投信指出，太空衛星產業吸引民間企業、創投資金頻頻投入，並連結商業運用發展新願景，更成為近期太空衛星類股抗跌又領漲的關鍵動能。

10月中旬鴻海科技日，除了展示新款電動車，並推出低軌衛星的產學研究成果，台灣代工大廠展現前進太空的企圖心，全球民營企業也積極搶進太空衛星發展領域，太空新創公司競相崛起，吸引創投資金投入，根據全球產業研調機構PitchBook統計，創投資金投入太空產業領域年年攀高，今年可望再創歷年新高，這月已來到62億美元，平去年全年水準。

第一金投信說明，過去幾年代工大廠從PC、NB、智慧型手機代工擴大產業版圖，這幾年電動車關鍵供應鏈、代工生產領域更成為兵家必爭，近期再現太空產業及相關產業鏈競爭，包括太空基礎建設、衛星、衛星發射、衛星通訊、衛星探索等，也讓未來幾年太空商機成長空間想像無限。

10月份世界經濟論壇(WEF)在官網發佈太空經濟報告指出，2021年太空經濟總價值約4,690億美元，相較前一年度成長9%，受惠於火箭發射成本的下降，今年全球衛星發射數量更可望超越往年，太空競賽已不再是美中兩大強權的競爭，火箭與衛星發展從各國政府實力的展現，現在成為民間企業商業競爭舞台。

第一金太空衛星ETF(00910)經理人牟宗堯指出，中美局勢詭譎，出現供應鏈中斷情形，過往全球化概念遭到破壞，國際局勢不確定性升高，衛星技術關乎區域和平，近期低軌衛星發射、製造、遙測功能、通訊需求等相關供應鏈，今年財報表現與傳統消費型電子產業迥異，低軌衛星成長動能受市場關注。

第一金太空衛星ETF(00910)追蹤Solactive太空衛星指數投資，8、9月份股市修正期，太空衛星股展現抗跌性，10月份股價反彈期間，太空衛星股則見強勢上漲力道；Cmoney資料統計，Solactive太空衛星指數10月份以來上漲7.3%，表現領先那斯達克指數(+3.74%)與費半指數(+3.02%)。