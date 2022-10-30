7名隊員推戰船抵達奪旗線後，每人離開戰船衝往城門。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投國姓搶成功去年因疫情嚴峻取消，今年捲土重來，27日展開為期3天活動，陸續完成國小、國中、鄉內、公所組及社會女子組的競賽，30日活動最後一天由競爭最激烈的社男組壓軸，由「傳說四金耶」奪冠，鄉內組由南港村奪冠。

國姓鄉年度盛事「搶成功」活動，重頭戲推戰船競賽，今年共28隊報名，爭搶冠軍冠軍要抱回獎金4萬元，除了在地與縣內鄉鎮，還有遠從台北、台中等外縣市民眾組隊參加。

競賽隊伍每7人1隊，隊員全力推動設有鄭成功像的戰船前進，抵達奪旗線後，每名隊員離開戰船衝往城門，奪旗手更須賣力衝刺抵達城門下，在隊員合力拉好網繩時，迅速攀爬網梯登上城門拔旗，初賽採計時賽，完賽時間最短的16強，再進行分組PK，戰況瞬息萬變，讓場邊觀賽民眾也熱血沸騰。

國姓鄉公所指出，壓軸社男組由「傳說四金耶」奪冠，林雲萬大家族居次，林雲萬家族得是第3名。另鄉內組由南港村、長豐村、大旗村獲前三名。