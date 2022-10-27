台股今日反彈大漲逼近200點，沉寂一段時間的生醫族群多頭順勢進行攻擊，合一(4743)領軍大漲7.5%、喬山(1736)、北極星藥業-KY(6550)漲幅也在6~7%不等，股王藥華藥(6446)漲幅在5%以上，中低價位個股也紛紛揚升，帶動上市櫃生醫指數漲幅在2~3%。

合一今日開低後一度探至209元，多頭隨即開始反攻，股價越走越高，盤中漲幅超過7.5%，中天集團個股受到激勵，中天(4128)漲幅在4%左右，興櫃中的欣耀(6634)漲幅逼近5%、鑽石生技(6901)漲幅2%以上，醣基(6586)則勉強維持在平盤上方。

喬山9月營收刷新同期記錄，受惠第4季進入最旺季，法人樂觀以待，營收將逐月增加，由於原材物料價格、匯率及海運費等不利因素漸紓解，再加上產品組合轉佳，獲利可望更上一層樓。

泰福-KY(6541)擬減資彌補虧損，減資比率達66.67%，今日跳空鎖在跌停板36.3元，至11:40，賣單超過1700張排隊等著脫手。泰福董事會決議辦理減資23.51億元彌補累積虧損，減資比率66.67%，資本額將由35.26億元降至11.75億元，預計12月13日召開股臨會，討論減資彌補虧損案，預計明年第一季完成。