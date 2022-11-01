塔斯社報導，俄羅斯的第5代戰機-Su-57戰機的升級型已經在10月21日完成了首次試飛，戰機換裝了推力更大的引擎，飛行性能也將更為優異。不過目前它的量產進度相當緩慢，還不具備初始作戰能力。

Su-57是基於Su-27為氣動力基礎，所衍生的5代機，據俄羅斯的說法，它是多用途戰鬥機，除了制空作戰之外，也備對地攻擊、對海空擊的能力。特殊的氣動力外型使它的雷達截面積較它的前身-Su-27要小了一萬倍，採用升力體布局，使它可能有超音速巡航的能力。配備各種俄羅斯先進的航空電子系統，AESA雷達、紅外搜索追瞄，和紫外線式飛彈接近警告系統。

軍事觀察(military watch magazine)報導，俄羅斯聯合飛機公司證實，Su-57的改進型已在10月21日完成試飛，不過關於新型戰機的詳細消息很少，只知試飛地點在格羅莫夫飛行試驗研究所(Gromov Flight Testing)，試飛員是謝爾蓋•博格丹(Sergey Bogdan)。

新戰機換裝土星30發動機(Saturn izdeliye 30)，事實上，這個時程已經慢了，因為俄羅斯之前的說法是「土星30發動機在2010年投入使用」，之後一延再延。儘管土星30型的研發落後了整整十年，但根據一些官方聲明，預計它是世界上推力最強的戰機發動機，能夠使Su-57在不使用後燃器的情況，達到2 赫的速度飛行，也就是它的巡航速度超過2倍音速，比起F-22的1.5馬赫巡航速度快了不少。

不過，Su-57量產速度緩慢，直到目前也只有6架服役，無法有效形成戰力。雖然俄羅斯聲稱，到2026年可生產超過50架， 到 2027年底將達到 76 架。但是就以目前的俄羅斯財政狀況與遭到國際封鎖重要零件的局面來看，恐怕是完全無法達成。