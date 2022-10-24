雲林縣政府強化防汛工作，舉辦聯合教育訓練暨績優人員表揚。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為強化抽水站、水閘門等水利設施維護管理、操作人員基礎機械理論認知及緊急應變能力，24日於北港鎮舉辦「111年度雲林縣抽水站、水閘門聯合教育訓練暨績優人員表揚」，藉由專業講師授課內容、實務分享，提升400餘名參訓人員基礎素養，藉此增加危機處理、應變能力。

張麗善表示，雲林縣共設置146條區域排水、130個抽水站及916個水閘門，沿海鄉鎮多低窪地區，遇豪大雨易積淹水，內水受地勢影響無法單靠重力排除，須仰賴抽水機機械排水，且因位處感潮地帶，水閘門啟閉時機攸關縣民生命財產安全，為適時排除突發狀況及降低水利處同仁業務負擔，委由專業廠商代為操作。

張麗善說，各項防汛工作能順利推動，保障縣民住的安全，免於水患之苦，有賴抽水站、水閘門各維護管理、操作人員平時落實機具設備保養，將潛藏問題即早處理，使防汛利器能發揮最大效能，在豪大雨、颱風等劇烈天氣侵襲期間，更是肩負重任，不分日夜確實控管調節水位，讓家園免於水患。

縣水利處長許宏博表示，藉著此次聯合教育訓練及講師精彩、切中要點的課程安排，讓大家的專業技能更加精進，也感謝水利處同仁及其維護管理團隊在汛期期間不畏風雨堅守崗位及承擔責任，付出時間與辛勞成為推動縣政的好助手，共同努力打造「韌性亮麗雲林」。

本次績優人員表揚名單如下：北區抽水站張育旗、王秋欉；中區抽水站羅偉誠、李福順；南區抽水站周慶星、蔡嘉哲；北區水門王崇賢、曾煥鵬；中區水門郭恒輔、吳憲群；南區水門蘇安全、鄭憲政。