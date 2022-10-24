「勞瑞斯牛肋排餐廳」迎接感恩節，推出3組不同火雞禮籃，滿足消費者需求。(勞瑞斯牛肋排餐廳提供)

「勞瑞斯」的美國頂級牛肋排，肉質軟嫩多汁，是鎮店之寶。(勞瑞斯牛肋排餐廳提供)

11月24日就是西洋感恩節，餐飲業者紛紛推出應景的火雞大餐，迎接後疫情「食」代第一個感恩節。國泰觀光旗下的慕軒飯店推出「感恩火雞禮籃」外帶套組，每組4680元，11月13日前預訂享4280元早鳥優惠價。台北信義區老牌牛排餐廳「勞瑞斯」感恩火雞禮籃今年提早到10月中開賣，去年適逢疫情，仍有大戶豪撒20萬，單筆下訂50組，疫情趨緩後，業者有信心：「感恩節訂位一定會客滿。」

慕軒飯店季節限定「感恩火雞禮籃」外帶套組包括7公斤新鮮國產火雞、古典式火雞填餡、地中海烤時蔬、鄉村法國長棍麵包、6吋手工栗子南瓜派與精選紅酒1瓶。主廚嚴選肉質細嫩的7公斤新鮮國產火雞，國產火雞低脂肪、低熱量、低膽固醇以及蛋白質含量高，經48小時以上費工醃製與4小時低溫慢火炙烤，皮酥脆肉多汁，還可搭配蔓越莓果醬及濃雞骨肉汁享用。「感恩火雞禮籃」即日起供應至12月30日止，需事先預訂。

「勞瑞斯」熱銷上千份豪華火雞 大戶撒20萬單筆下訂50組

位於台北信義區的高檔牛排餐廳「勞瑞斯」，是不少愛吃牛排的饕客必訪的店家。「勞瑞斯」的火雞禮籃，年年熱銷上千份，去年雖然遇到疫情，仍有大戶大手筆花了20萬，單筆下訂50組，「勞瑞斯」的火雞禮籃，回購率超過8成，今年還獲得「500盤」的殊榮，堪稱餐廳限定版金「雞」母。「勞瑞斯」的火雞禮籃今年提早到10月中開賣，面對疫情趨緩後第一個感恩節，業者有信心：「按照往年，我們感恩節前後的訂位數通常都客滿，今年疫情舒緩，加上我們家的餐飲品質有保證，我們對訂位和銷量有信心，一定會客滿。」

「勞瑞斯」的感恩節火雞為何可以讓鐵桿客戶年年買單？業者自豪自家的主廚以獨創的辛香調味鹽將火雞醃漬入味，全程在餐廳廚房生產製作，堅持不委外以嚴控品質。火雞採低溫烘烤，皮香焦脆，肉質Q彈多汁。再搭配慢火熬煮的火雞肉汁與野莓醬，風味傳統道地。

「勞瑞斯」感恩火雞外帶禮籃系列，有三種料理組合，包括4200元的「爐烤田納西香料火雞(6kg)」 ，適合6至8人享用；要價5200元的「爐烤田納西香料火雞(6kg)」和「維吉尼亞蜂蜜火腿(半顆1kg)」，則適合8到12人共食；如果人數更多，可考慮「爐烤田納西香料火雞(6kg)」 和「烘烤美國頂級牛肋排(半條2.5kg) 」，加上品牌獨有的「Lawry's Private Label Cabernet Sauvignon Napa Valley NV.一瓶」，要價15700元，約可供應12到16人享用。

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