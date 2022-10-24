民進黨台中市第11選區（東南區）市議員候選人陳雅惠(右)，與藍營對手搶攻婦女保障名額，陳雅惠在選前1個月打出「告急」牌。(陳雅惠提供)

民進黨台中市第7選區（南屯區）市議員候選人張耀中(左)收到選民贈送的檸檬蛋糕，直呼「好暖心」。(張耀中提供)

台中市第11選區（東南區）市議員選舉，今年呈11搶5局面，其中1席為婦女保障名額，國民黨的前議員林霈涵、民進黨現任議員邱素貞的女兒陳雅惠搶攻該席次，兩人競爭激烈，陳雅惠今打出告急牌、呼籲綠營支持者「確保民進黨唯一女性」；第7選區（南屯區）民進黨候選人張耀中則舉收到選民禮物的小故事，主打暖心形象。

第11選區現任議員包括民進黨爭取連任的鄭功進與今年將交棒女兒陳雅惠的邱素貞、交棒兒子何昆霖的何敏誠，以及國民黨尋求連任的李中、羅廷瑋，另有新人徐小媚、林俊凱與張鈺偵、翁俊楠、林文仲。

外界認為，幾名尋求連任者看好度皆不錯，而因為該選區有1席婦女保障名額，陳雅惠、林霈涵競爭激烈，兩人看好度互有高低，且國民黨候選人日前為林站台時喊出「搶救國民黨第三席」，讓陳雅惠備受威脅。

陳雅惠原擔任國光里長，這次參選盼接棒，邱素貞說，陳雅惠擔任里長期間熱心服務，且對參與公共事務有很高熱情，才決定出馬角逐議員席次；這次對手來勢洶洶，再加上距離投票日僅剩1個月，選情告急，呼籲支持者集中選票、「搶救陳雅惠」。

張耀中則拿出昨天傍晚收到的1份小禮物，是台中市知名名產檸檬蛋糕，他說，贈送蛋糕的張姓阿嬤，去年因孫女接種疫苗後出現反應不良情況，甚至阿嬤為了照顧孫女而丟了工作，他居中協助申請受害救濟，阿嬤特地排了超過3小時隊去購買蛋糕贈送，讓他「超暖心」