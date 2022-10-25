長榮航空（2618）睽違25年後再度拓點歐洲，今（25）日首航直飛義大利米蘭，每周二班，加上11月3日開航的德國慕尼黑，長榮航空將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司，未來旅客可以自由安排多點進出的行程組合，進出歐洲更快更方便。

米蘭是義大利的第二大城，以時尚精品、建築景觀、藝文底蘊聞名於世，每年舉辦兩次的米蘭時裝周是全球最有影響力的時裝活動之一，吸引許多時尚名流前往朝聖，其古典建築、美術館隨處可見，還可親眼目睹達文西「最後的晚餐」名作，素有《米蘭大客廳》美稱的「艾曼紐二世迴廊」更是選購高級精品不容錯過的必遊景點。

長榮航空在疫後致力於歐洲航線完整布局，除了在西歐飛航法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦三個樞紐機場外，在東歐也飛航奧地利維也納。

為了感謝首航旅客具體的行動支持，在今（25）天的儀式中特別以「米蘭時尚首航～開啟多元宇宙旅程」為主題，結合時尚與藝術的概念，將濃厚的義大利文化元素融入活動現場，讓旅客在互動區享受迷你足球樂趣、在拍照區扮演時尚超模，甚至是坐下來品嚐來自台灣首位世界咖啡師大賽（WBC）-冠軍吳則霖的「興波咖啡」，在搭機前搶先體驗一日義大利人靜謐優雅與瀟灑不羈的自在生活。

長榮航空為了讓旅客充分感受米蘭新航線的時尚特色，特別與擅長創新手法呈現新西方料理的米其林主廚—李皞（Paul Lee）合作，首次為台北–米蘭航線全艙等設計義式美饌，並在活動現場展示讓旅客先睹為快，藉由欣賞藝術般的創意佳餚，為今（25）天的機上餐點增添更多的期待。

同時長榮航空也引進義大利的餐具、酒品，為旅客完美演繹「美食」、「設計」與「時尚」的飛行藝術饗宴。