前陣子北台灣連日大雨，在《爆料公社》上就有一名宜蘭在地人分享，表示自家地板、牆壁、天花板都是濕的，為了降低濕度，走廊、客廳等開放空間都開窗通風，密閉房間則擺除濕機除濕，但這濕度還是讓他不禁大嘆這就是宜蘭人的無奈，引起眾網友熱議。

反潮現象不只宜蘭日常 網友點名汐止、基隆

對此，網友紛紛表示這就是反潮：「就是不能開窗，不然反潮更厲害，我們宜蘭人很習慣了」、「不能開窗，越開越濕」、「建議開冷氣，很快就乾了」、「反潮日，開窗只會潮濕更嚴重」、「開冷氣最快，溫度要比外面低，一下子地板就乾了」。

也有網友提到「反潮」不只是宜蘭人日常：「瑞芳也是不遑多讓」、「桃園A7也沒在乾的」、「以前住景美，超級潮濕」、「把汐止當塑膠的就對了」、「基隆也是，宜蘭基隆，難兄難弟」、「基隆北海岸雨不會缺席」、「南崁一樣啊！感覺像是在洗大樓」、「金山也是！你不孤單！」。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「反潮現象」近半年內（2022/04/27 - 2022/10/23）熱門關鍵字，可以看到「天花板」、「房間」、「室內」、「地板」、「牆面」等反潮易發生的地方紛紛被提到，另外「宜蘭」一詞也有上榜，顯示宜蘭在反潮相關議題上，在網路上也常被網友們討論到。

什麼是反潮？想解決 千萬別開窗

反潮現象是當室外潮濕空氣進入室內，而室內溫度偏低時，水氣就會在牆壁、天花板、地板等地方凝結水氣形成反潮。基本上反潮程度會與家中裝潢材質有很大關聯，通常用石材類的材質較容易產生反潮，而木材類就比較不易發生，而反潮現象易在3月~5月或季節交換、天氣變差時發生。

為了避免發生反潮，會建議民眾除了在裝潢材質上注意外，那就是要去減少室內外溫差，因此可以使用除濕機、冷氣等家電產品，去平衡家中溫度不要和室外差太多，就比較不容易產生反潮，另外反潮很嚴重時，千萬不要想說要通風就「開窗」！因為開窗反而會讓濕氣進來，會使家裡越來越濕。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月27日至2022年10月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『反潮現象』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。