每個人都有過一夜致富的夢想，但是大家嘴上說著想要，心裡卻還是知道不是那麼容易的，但是夢想還是要有，並需要配合著努力不懈的工作才有辦法達成，《科技紫薇網》運勢專欄指出處女座、天蠍座、雙魚座最會賺錢，憑著自己的本事努力，就可以創造財富。

▍處女座

處女座只要下定決心在某個領域鑽研，遲早會成為這個領域非常出色的專家，因為常把高效率寫進了自己的DNA裡，完美主義的特質會讓處女座不斷追求更好、更快、更成功，大到目標框架，小到執行細節，處女座都要納入自己的掌控範圍，處女座的人也很有反省精神，不但擅長整理、歸納自己的失敗經驗，更擅長學習與效仿他人的成功經驗，想要成功並成為富豪真的不是什麼難事。

▍天蠍座

天蠍座的個性非常容易當上老闆，上班族或自由業都絕對不符合天蠍的霸氣總裁氣質，他們敢愛敢恨的個性，表現在事業上也一樣，投入一件事情的程度，可以用癡迷來形容，總是為了自己想要的東西廢寢忘食，不服輸的特質會讓他們專注在一件事情上，不達目的不甘休，賺錢當然也不例外，天蠍座很有策略想法，尤其在商業領域裡更是高瞻遠矚，似乎天生就有一種能巧妙控制資金的能力，能夠一直想辦法讓錢生錢，並找到最適合自己的賺錢方式，當上富豪就指日可待了。

▍雙魚座

其實雙魚座也是賺錢中的佼佼者，在眾人的刻板印象裡是感性的戀愛腦，他們也是能把童話變成現實的超級大英雄，是最有造夢能力的星座，所以雙魚座在創業領域真的是潛力十足，既要具備浪漫的優勢，又要有要兼顧現實的考量，能夠走準方向，成為未來的富豪，只是時間問題。