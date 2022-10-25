第十一屆「世界民主運動大會」在台灣召開，台灣維新台北市長候選人蘇煥智今抨擊，恐怕也是執政的民進黨刻意在年底大選前，利用「中共20大」習近平獨裁稱帝，威脅台灣的民主及生存，而利用「國際民主運動大會」提升台灣的國際能見度，也順勢製造「芒果乾」效應的策略。企圖拉抬「芒果乾」效應，改變選舉結果。

由「台灣民主基金會」（TFD）與「美國國家民主基金會」（NED）共同主辦的第十一屆「世界民主運動大會」在台灣召開，有來自全世界70個國家、二百多位代表共同來參與，並且由蔡英文總統開場致詞。

蘇煥智指出，蔡英文執政六年半以來，民進黨政府在民主、自由、人權、法治等方面的表現，蘇煥智指出蔡政府有四大問題，值得大家反省。

他說，首先 沒有清楚區隔「中共」及「中國人民」；其次是蔡英文政府在完全執政後，快速沈淪貪腐化；不僅沒收黨內的民主初選；而且以國家預算養網軍，制定數位仲介法監控言論自由。剝奪染疫者投票權。將歷史上已存在300多年的民間自治公法人農田水利會予以消滅，並將其所有的水利設施及財產沒收，收歸國有，侵害人民的財產。諸多侵害民主的行為，不勝枚舉。

他接著說，蔡政府在香港反送中運動後，面對許多港人因反送中運動而受中共迫害者，蔡政府對香港難民及移民的態度相對保守，並不友善；最後是，台灣對於反共而移民到國外的華人，缺乏吸引他們來台投資、居住、生活的誘因；他認為，台灣應該要有更開闊的胸懷，結合全球反共的力量，共同壯大台灣。

蘇煥智強調，以上四大缺失，都再再凸顯台灣在全球民主化運動仍然有諸多缺失需要努力改善！台灣的民主自由人權，事實上是沈淪倒退，故不宜自我膨脹。