為維護學童上下學的安全，台中市西屯區泰安國小緊鄰環中路一側，特別留了條便道，但該便道僅能單向通行，家長接孩子放學後必須調頭回車、相當不便，市議員楊正中接獲陳情，協助爭取便道打通，市府日前核定補助250萬元工程費，25日並舉辦施工說明會，近日內將進場施工。

楊正中表示，泰安國小歷史悠久，因緊鄰環中路、車流量大，周邊又有國道1號中清交流道通過及中科路，交通情況複雜，為了保障學生上下學安全，家長多是親自接送，但泰安國小校門前的通學便道僅供單向通行，家長接送完孩子還得調頭回車，不但不方便，也容易衍生危險，甚至多次發生差點擦撞到學童的意外。

楊正中說，學校多次反映，希望編列經費打通該通學便道，他在議會也提出質詢，且與市議員候選人楊大鋐多次到校內會勘、討論，市府日前完成規畫並編列預算，計畫打通通學便道銜接至前方的廣福路，解決長達10年的問題。

台中市教育局25日舉辦施工說明會，初步估算工期約60天，近日內將動工。