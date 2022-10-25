台東慢食節將於10月29、30日在台東舊站特區舉行，超過40個攤位共展香料魔法，帶來精采盛宴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東慢食節將於10月29、30日在台東舊站特區舉行，超過40個攤位共展香料魔法，帶來精采盛宴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東慢食節將於10月29、30日在台東舊站特區舉行，今年以「很香餐桌」為主題，超過40個攤位將不同地域的飲食文化搬上桌，台東縣府也將舉行2年1度的慢食評鑑頒獎典禮，歡迎民眾認識山林田野香氣，品嚐享受廚人們用心帶來的精彩盛宴。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的山林與土地上，有著許多運用植物、氣味的傳統智慧與飲食特色，例如秋日開花結果的羅氏鹽膚木，果實表面帶有鹽的結晶，是在山上煮湯時的鹽巴；大葉楠的果實曬乾後磨成粉，加一點點在湯裡，就可以釋放出食物的豐富滋味。

為了傳達台東自然與土地的豐富香氣，今年度的「台東慢食節─很香餐桌」共有5大主題「小農真香、地廚香會、部落香親、異國香親、香輔香成」，超過40個攤位，38組料理人將田地裡種植作物的悠悠清香、部落裡飄散的裊裊煙燻香、台東太陽豔陽般的熱情辛香，以及香港、泰國、南美、印度等不同地域飲食文化中的香氣交流分享。

除此之外，更特別邀請「很香嘉賓」慢食評鑑三星餐廳「Sinasera 24」快閃出攤2日，主廚Nick楊柏偉特別創作限量主題餐點，以長濱山林與海岸的氣味帶來層次豐富的香氣體驗；另外2組嘉賓「饗嚮台東」及「香辛深淵」，則將分別帶來紅烏龍與很香料理間餐茶搭配的Tea Paring企畫，以及鹿野在地生產的自然農法多元香料。

台東縣府農業處長許家豪說，2年1度的慢食評鑑頒獎典禮也將於29日慢食節活動中舉辦，2022年第4屆台東慢食評鑑經過初審、複審，共選出三星、二星、一星、明日之星共31間最具代表性、以料理傳達台東風土的慢食星等餐廳，《2022台東慢食指南》也將於現場限量提供民眾索取，相關資訊將公佈於「發現台東慢食FB」。