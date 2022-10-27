台東市長候選人陳銘風27日上午舉辦台東市原住民復振文化政見說明會。（蔡旻妤攝）

國民黨籍台東市長候選人陳銘風27日上午在原住民文化會館前舉辦原住民政見發表會，許多支持者到場聲援力挺。陳銘風說，因家中從商，青少年時期常與父親奔走部落，發現原民的熱情與溫暖，並強調原住民就是他的家人，當有能力時要替原民爭取更多福利。

陳銘風首先提出締造台東市成為南島文化原民首都，同時保存及發揚台東原民文化，並讓台東市成為最尊重原住民的城市、奠定台東市原民文化南島語系重要地位等。

他也從經濟可行性、環境平衡性、族群包容性、傳統重要性、文化多元性等5面向提出相關政策，如輔導青年創業及部落產業，強化部落聚會所空間機能，建構族群交流平台等。

陳銘風說，因家中做棉被生意，青少年時期跟著父親在部落奔走，當時發現原住民的熱情與溫暖，便在心裡埋下種子，他說，原住民就是我的家人，當有能力時，一定要替原住民爭取更多福利，提升原住民的生活及環境。