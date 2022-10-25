內政部長徐國勇25日跨海到澎湖縣政府警察局視察，聽取局長陳宗能針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴等各項整備工作簡報，並頒發加菜金慰勉，感謝全體員警對於澎湖離島轄區各項治安工作所付出的辛勞。

徐國勇表示，澎湖位處離島偏鄉，有些村里長的票數差距小，依照以往的經驗研判，現金賄選金額會比較大，因此針對金流部分調閱相當重要，甚至有發現虛擬貨幣介入賄選的可能，希望情資布建要跟上科技發展的腳步。

徐國勇強調，澎湖地區居民有許多旅居高雄、嘉義、臺南一帶，檢警也發現跨區買票的情形，凡提供情資而查獲賄選案件，一律比照偵破案件從速、從寬敘獎。尤其往年澎湖地區幽靈人口多，檢察總長相當重視，已親自赴各地方檢察署指示各縣市檢察長，所以年底選舉警方在調閱戶籍資料比較順利。

徐國勇最後強調，民主國家可貴在公平選舉制度，警方要全力完成查處賄選工作，澎湖縣警察局長陳宗能也指出，因應年底選舉積極展開查察賄選工作，強化科技執法的偵查作為，並持續加強掃黑、肅槍、緝毒，防制選舉暴力，穩定社會治安。