休季期間透過交易從台北富邦勇士轉戰新北國王的後衛林書緯，25日在國王隊開季記者會與團隊亮相，由於近日有大陸媒體爆料她的哥哥林書豪可能會到台灣加入P. LEAGUE+球隊，且點名了就是高雄17直播鋼鐵人，林書緯表示，兄弟同隊打球是他們的夢想，不過還有很多狀況，自己也不便多說。

新北國王上季季後賽首輪飲恨新竹街口攻城獅，休季期間將洪楷傑、張文平及2024年選秀權交易給台北富邦勇士，換來後衛林書緯，國王隊也喊出由林書緯、楊敬敏、戴維斯與李愷諺組成球隊「本土四巨頭」。先前林書緯腳踝有點傷勢，不過前已經好很多，他認為有望趕上開季，由於自己過去都是團隊籃球體系，來到新環境，新球季提升自己的侵略性是他和球隊的期許，但他仍會以團隊勝利優先，全力做出做大貢獻。

被問到哥哥林書豪的動向，由於還沒有官方正式消息，林書緯坦言自己也無法多說，但和哥哥也有兄弟兩同隊連線的夢想，只是哥哥現在還有很多狀況要面對，他不便多說。

新北國王總經理毛加恩認為，以林書豪的人氣、實力，應該台灣所有職籃球隊都想爭取，若他有打算來台打球，和林書豪有交情的他也樂意和對方討論，不過目前還是先祝福在CBA的林書豪發展順利。