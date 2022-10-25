「張老師」結合龍潭愛樂管弦樂團，將在28日晚間7時於桃園市婦女館國際演藝廳舉辦桃園「張老師」感恩音樂會。（賴佑維攝）

桃園「張老師」成立至今已逾47個年頭，每年透過電話、函件服務超過1萬2000人次渡過危機、走過困頓。今年「張老師」結合龍潭愛樂管弦樂團，將在28日晚間7時於桃園市婦女館國際演藝廳舉辦桃園「張老師」感恩音樂會，希望喚起社會善心人士、企業捐款支持「張老師」服務工作。

桃園張老師主委張凱翔表示，這次結合音樂會，希望透過音樂饗宴療癒人心，此外編排曲目都是精心挑選，帶有濃厚鄉土藝文氣息，能夠溫暖心靈。讓音樂療癒民眾的身心，也希望喚醒社會各界善心人士和企業透過捐款支持「張老師」的服務工作，一起加入公益服務的行列。

張凱翔說，希望邀請更多關於生命救助、協助有熱心的年輕人關心張老師，也邀請社會賢達、企業一起加入張老師的活動，讓張老師成長更茁壯。

龍潭愛樂團長張鴻宇則說，這次活動很有意義，藉由音樂讓溫馨的畫面融入平常的行動，讓行動更有意義、愛心。也希望讓大家感覺音樂中有愛，愛中有音樂。

張老師總幹事陳柏翰則說，張老師在桃園47年，每年服務超過1萬人次個案，約1萬2000人次心理健康推廣，包含強制親職教育、兩個安置中心，希望透過音樂會募集相關款項資助1980專線明年度服務設備更新跟義務張老師服務能量。