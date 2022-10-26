澳洲前總理陸克文今日上午參加遠見高峰會，就「可避免的戰爭」進行演講。陸克文認為，中美兩國可以就雙方競爭建立競爭的底線，就框架中展開競爭。對於兩岸關係，他也呼籲蔡英文總統與中國國家主席習近平透過新的途徑展開政治對話，避免發生戰爭。

陸克文指出，本世紀20年代，中美兩國競爭將進入決定性階段，也是對世界很危險的十年；中美戰略競爭加劇已經無可避免，但演變成「戰爭」的結果可以避免。

陸克文認為，雙方可以透過一個確立有效溝通，為雙方的競爭設立一個框架，在此框架之上，進行競爭，除降低戰爭風險之外，也可以在底線上中美雙方充分競爭戰略影響力，能為自己的人民創造更好的生活，也看看誰的模式在全世界比較受歡迎。與此同時，在競爭之外，在雙方的關鍵領域合作；例如公共衛生、氣候變遷、防止核擴散等。

而建立框架成功的標準，就是，「如果2030年沒有在台灣海峽發生嚴重軍事衝突和造成破壞性的網路攻擊，那就是成功」；雙方各自以解決全球問題各自最好的方案並行動，那也是成功；雙方合作啟動一起對抗氣候變化、防止疫情發生、停止核擴散繼續，也是成功的。

對於現在的兩岸關係，陸克文也在提問環節中呼籲，蔡英文總統與中國國家主席習近平找到新的途徑展開政治對話。陸克文說，作為一個學者，可以理解民進黨政府對於「九二共識」的立場，但他認為那不是雙方無法溝通的障礙。

陸克文認為，為了全地區乃至於全球的和平穩定與經濟繁榮，台灣與共產黨的官員，都有責任用外交政治途徑來解決問題；若雙方不談的話最後演變成打仗的結果，那絕對是最糟的。