某市政府社會局復康巴士許姓司機，前年開車載身心障礙女病患時，將車停在人煙稀少處，撫摸及親吻她，之後將塞1000元說「這是秘密，不可以說」，經她提告後，最高法院考量許男與被害人達成和解，依利用不特定人運輸之交通工具之機會，對身體障礙、心智缺陷之人犯強制猥褻罪判刑3年4月確定。

2020年4月15日上午7點多，許男見車內僅被害人一人搭乘，認有機可趁，將她載至國道3號高架橋下人煙稀少處，將車輛停妥熄火，由駕駛座下車再開啟後車門，面對乘坐在駕駛座後方固定座位的被害人，將她安全帶解開後，強行撫摸及親吻胸部。

許男為脫免罪責，犯案得逞後，將1000元鈔票放至她之皮包內，並告知：「這是秘密，不可以說」等語，以此方式混淆、降低她對其犯行之譴責感、非難度，讓身心障礙之被害人對外求援時有所顧忌，並製造與他是合意性交易之假象，以求事後脫免刑責。

一審將許男判刑4年，二審認為他犯後一再以有付錢為由，意圖將本件導引成雙方合意之性交易，惡性非輕，但考量他與被害人達成和解，並給付賠償金額完成，設法彌補她身心受創，改判刑3年4月，他提上訴，遭最高法院駁回確定。