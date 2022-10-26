新北市新聞局將於30日下午2時在新北市政府3樓多功能集會堂舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動，邀請5位影響力人物現場分享生命故事。新北市長侯友宜表示，他們都把職業和熱情變成志業，令人感動，希望藉由這次活動，讓這麼多有影響力的人被看見，從點、串起線、建構面，帶動城市的發展，「因為新北市好，所以大台北共好，大家一起拚，台灣就愈來愈好。

新聞局表示，論壇由知名作家王文華擔任主持人，現場邀請《拔一條河》金馬紀錄片導演楊力州，分享他們帶著鏡頭和紙筆從市區到邊陲的紀實故事；以及素有珊瑚媽媽之稱的陳映伶秘書長、台灣居護董事長汪秋蓉，則用生命觀察不同生命的動人故事，有人工復育珊瑚保護海洋的時刻，更有陪伴生命圓滿謝幕的鄰里照顧片刻。

講者們將於現場分享由「小我」成「大我」的人生故事，新北市長侯友宜也將透過影音獨家分享他的生命故事，新聞局期許這些動人且造就不凡正向影響力的故事被更多人知道，也鼓舞更多生命創造不凡的時刻。

新聞局長張愛晶表示，新北影響力設定「Beyond Ordinary」為主題標語，拍攝 10 位在各自專業領域裡默默發光的影響力人物，透過影片分享自身經驗，並將影片精神延伸至實體活動，辦理「時刻不凡・新北影響 力」論壇，邀請影響力人物到現場分享他們克服困難、致力實踐理念的人生歷程，以及如何以時光成就事業，並在不同領域裡揮灑影響力，或以溫暖力量與他人 的生命相互激盪，產生深遠影響的生命故事。

詳情及活動報名請洽活動網站：https：／／www.2022beyondordinary.com，論壇內容及新北影響力系列影片，可至「我的新北市」臉書粉絲團及 YouTube 頻道https：／／reurl.cc／8pQnA7觀看。