為讓候選人支持「同志友善」，彩虹平權大平台設置Pride Watch網站，目前已有將近200位、跨越不同政黨的全台縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長等不同職位的候選人，其中台北市市長主要候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安皆表態支持。

在目前已經表態的候選人中，六都中已有四都的市長候選人表態支持友善，包括台北市的陳時中、黃珊珊、蔣萬安、張家豪、黃聖峰，新北市林佳龍，桃園市的鄭運鵬與賴香伶，以及競選連任的台南市長黃偉哲；而在六都外，包括基隆市陳薇仲、新竹縣周江杰、苗栗縣宋國鼎、屏東縣詹智鈞以及宜蘭縣江聰淵、陳琬惠等縣市長候選人也陸續加入友善的行列。

彩虹平權大平台發現，全台22縣市中，台北市除了有最多市長候選人響應，目前已有32位友善議員候選人完成問卷，是全台最多，候選人積極表現出對性平議題的支持，代表台灣社會在同婚過後，整體社會都持續的更開放。

彩虹平權大平台提及，本次註冊的友善候選人中，除了過去較廣為人知的幾位已出櫃議員，包括台北市的苗博雅、林穎孟以及高雄市的黃捷競選連任，也有其他同志投入參政 -- 過去曾公開出櫃，也參加過大平台同志參政培訓營的新莊區候選人何語蓉，以及新竹的無黨籍議員候選人黃家曄公開跨性別身份，都同時加入本次友善候選人的行列。