女星歐陽娜娜是超人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外2名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就相當受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展很順遂；22歲歐陽娜娜最近一套穿搭太超齡，過於性感也引起熱議，尤其露出一片白皙美背，讓人看了臉紅心跳。

歐陽娜娜近年到大陸發展演藝事業，除了拍戲也有出專輯，不埋沒音樂實力，儘管一度被質疑形象崩壞，還以聳動標題「清純少女崩壞使：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」，造成熱議，但她卻不畏流言蜚語做自己。

歐陽娜娜才22歲卻越來越性感。（圖／摘自歐陽娜娜微博）

而歐陽娜娜活躍於許多綜藝節目，今（26日）她在微博分享上節目的穿搭，烏黑直髮披肩，上身一件平口款式設計感十足的衣服，下身搭配牛仔褲，簡約有型外還流露超齡女人味；目前才22歲的歐陽娜娜，露出性感鎖骨，轉側身後一邊衣服滑落，白皙美背全被看光，活脫是個婀娜多姿的小女人。

其實不久前歐陽娜娜才以學生服裝扮，青春朝氣有活力的模樣讓粉絲喊話想當同學，現在又完美駕馭性感風格的穿搭，讓許多網友紛紛激讚，「這套好好看，娜娜穿什麼都美」、「漂亮寶貝啊」、「娜娜變御姐了」、「這純欲感！被妳的性感撩到了」。