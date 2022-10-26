大阪環球影城是遊客必造訪的景點，近日又遇到萬聖節，不少人會打扮成自己喜愛的角色入園。日本近日一群女遊客為拍攝萬聖節系列Cosplay照片，穿著女僕裝到大阪環球影城遊玩，但由於衣著過於暴露，讓不少網友相當不滿。

綜合日媒報導，日本有5名女遊客最近參加環球影城的萬聖節活動，並Cosplay成女僕，只見她們穿著黑色網狀絲襪，搭配低胸洋裝，模樣看起來非常性感，不過照片分享至IG後，讓不少網友相當反彈，表示園區內有很多小朋友，此舉恐會造成不良影響。

女遊客的行為也引起大阪環球影城關注，園方在推特重申服裝規定，指歡迎民眾穿著各式服裝入園遊玩，但為了確保遊客安全，必須配合園內的服裝規定與禮儀，例如穿著不能過於暴露、配戴無法識別臉部的面罩或全臉特殊化妝等，若不符規定，可能會被強制要求離開。

5名女遊客遭到指責，事後也趕緊解釋，當時她們是穿著連帽T恤或針織衣入園，為了拍照才換上較性感的服裝，目前她們都有反省，並且銘記在心，以後絕對不會再發生類似事件，事後也將照片全數刪除，希望民眾不要再私訊責罵她們。