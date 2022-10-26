提到台灣代表性的事物，許多人會聯想到101大樓、夜市、在地美食等，但究竟哪種台灣產業不僅發展成功也具有代表性呢？有鄉民好奇發問，「台灣有甚麼產業自己搞出來很成功」，更進一步分析目前台灣產業的狀態，文章曝光後引起熱議，上百鄉民直指「詐騙業」聞名全球。

原PO在PTT八卦板，以「台灣有甚麼產業自己搞出來很成功的？」為題發文，分析各種產業在台灣的處境，首先提到「家電製造業及傳產」，他認為目前有不少品牌都是對岸工廠製造再貼牌，和松下、三星、小米等大牌望塵莫及，而傳產也有過時或是有待接班的隱憂。

接著，原PO提到汽車業，「確定搞不起來，弄了關稅搞了10多年，學弟現代都世界級車廠了，連後起的對岸都有比亞迪」；觀光業更是不在話下，發展超過20年，結果住宿價格昂貴，品質也有待加強，許多地方都曾傳出坑殺觀光客的消息。

最後原PO表示，有人認為晶圓代工的科技業可算是台灣代表產業，但他卻說：「欸這個好像算是美國爸爸最早放給台灣做的，沒有美國爸爸，其實沒贏菲律賓多少」；而提到生技業，原PO開酸：「我們看看高端，呃…這塊就不提了」。

這則貼文曝光後，引起鄉民熱議，其中有超過百人都提到「詐騙」，「全世界都有台灣人的作案機房」、「絕對是詐騙，看看YT上一堆美國華人」、「詐騙啊！世界知名的」、「詐騙，而且產值應該不小」、「台灣詐騙業世界無敵，台灣稱第二沒人敢稱第一」。

除此之外，也有人說網軍產業盛行，「有一條龍產業鏈，還可以外銷轉內銷」，最後則有不少人認為，房地產業也可謂台灣自創成功的產業之一。