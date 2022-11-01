「淨零」商機湧現，電源供應器產業挾「電子電力」得天獨厚的技術優勢，可望在龐大商機中搶得先機。

為因應氣候變遷巨大衝擊，包括台灣在內，全球已有超過130個國家宣示或規畫在2050年達成碳排放淨零，2021年7月歐盟議會正式公布碳邊境調整機制(CBAM)，預計2023年生效、2026年施行；美國參議院也通過美國史上對氣候和能源最大的投資法案《削減通膨法案》，預計斥資3690億美元，用以投資在對抗氣候變遷和新能源的各種計畫，包括家戶能源效率改善的補助、電動車補助等，面對主要地區國家陸續將淨零納為政策，如何藉由創新技術落實碳排淨零不僅攸關廠商及產業競爭力，亦是能否分食淨零龐大商機的關鍵。

國際能源署(IEA)針對全球暖化現象所提的減碳策略中，近一半都是靠提高能源使用效率來達成，相較於其他產業，電源供應器廠在執行「節能淨零」可說是得天獨厚，由於任何電子及能源產品都離不開電，而電源效率攸關電子產品能耗，產品轉換效率愈高，節能成果愈好，要提升轉換效率，開發高效能產品，就必須充分掌握電子電力及散熱兩大核心技術及關鍵材料特性，這也是電源供應器廠核心技術，因此電源廠只要將產品做到最好，除可達成節能減碳要求，亦能藉由產品創新技術解決方案拓展新業務，「一魚多吃」的優勢羨煞多數產業。

節能減碳與電源轉換效率息息相關，台達電(2308)、光寶科(2301)及群電(6412)亦以提升電源轉換效率為首要目標；台達電董事長海英俊表示，工程師出身的台達創辦人鄭崇華一直很在意電源轉換過程中的損失，因為這不僅是浪費電而已，更會讓終端產品必須耗費額外電力在散熱上，因此他非常重視台達電源產品轉換效率，總是要求研發提高產品的轉換效率來達到節能目標，身為全球最大電源供應器廠，台達若能將生產的電源供應器轉換效率提高，對節能減碳就能產生很大貢獻，公司每年投入超過8%的營收於研發創新，持續優化生產製程，鞏固在電源、散熱等產品領導地位，讓所有產品往節能減碳方向走。

光寶科總經理邱森彬指出，落實ESG節能減碳三個重點為「提升產品轉換效率」、「減少材料用量避免不必要的電子垃圾」及「產品可以進一步回收」；無論是早期利用專屬ASIC簡化電路設計，或是近來整合應用PMIC(電源控制IC)、第三代半導體元件，我們始終致力於研發創新技術，以達到電源供應器產品整體效能最佳化的目標；我們亦藉由採用更佳性能的原材料，將線路整合設計到IC裡，省下週邊線路及零件使用，以降低產品體積重量，進而讓電源Power Density(功率密度)每年都有3%到4%提升，並減少鐵件及塑膠外殼使用。

群電總經理曾國華表示，電源產品處於電子產業鏈中游，是連結市電電力系統與電子產品的能源橋梁，廣泛應用於工業、商業、醫療及家庭等各領域，由於使用量大，高效能就易於產生節能效果，目前電源供應器節能技術可分為高效率、低溫升、回收再利用三大方向；群電除要求合作廠商在材料及製程更加環保外，亦共同開發更高效率及環保的材料，如：與TI，NXP等國際大廠合作開發高效率元件，以及更高效率轉換架構；由於電源的功因值越高對電能的利用率越高，群電亦積極建議客戶提高電源產品的功因值(Power Factor，簡稱PF值)，以達到電力傳輸網路減少損耗目的。

熱愛運動、看好自行車這個百年產業，進而選擇結合IT和傳統腳踏車的E-Bike(電動自行車)為公司轉型主軸的達方(8163)董事長蘇開建表示，全球電子產品追求節能減碳趨勢下，電源供應器產業朝少量多樣與規格繁多發展，具充電功能的電源供應器更扮演推動低碳交通工具E-Mobility普及關鍵角色，藉由高效率及具有智慧管理模式電源供應器，可以降低充電期間能源損耗與增加安全性，加速電動車輛普及，達成節能減碳目標。

電源產品轉換效率提升也充分展現節能減碳成果，其中台達各項電源產品轉換效率由2010年平均約90%提升至2021年平均約96%到98%，期間台達出貨的各式高效節能產品累計節省約359億度電，相當於為全球減碳約1901萬噸；光寶科2021年電源供應器轉換效率較2016年提升5.3%，以2021年出貨量計算，可協助全球使用者每年節電近706930MWh，致減碳量一年約354879公噸CO2e(二氧化碳當量)；群電累計2016年至2021年電源產品平均電源轉換效率約提升5%，以2021年出貨量計算，2021年幫消費者節省約11.22億度電，約當減少57.12萬噸碳排。(7-1)