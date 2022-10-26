澎科大目前有3000名學生，每位每年為澎湖貢獻20萬元以上的日常消費（張茂雄翻攝）

澎湖縣政府26日與澎湖科技大學召開研商會議，針對該校招生困境，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲共同表示，明年起將補助實際就讀澎科大學生，不限戶籍、每人每年1萬元助學金或交通圖書券，鼓勵學生到澎湖就學，避免澎科大遭教育部要求減招，衝擊離島高等教育發展。

澎科大校長黃有評表示，因少子化關係，全國各大專院校都面臨龐大的招生壓力，澎科大處於減招邊緣，他代表全校師生感謝賴峰偉、劉陳昭玲補助澎科大學生每人每年1萬元助學金或交通圖書券，不僅有助澎科大招生，對澎湖的勞動力缺口也有很大助益。

澎科大目前有3000名學生，每位每年為澎湖貢獻20萬元以上的日常消費，加上家長、親友帶來的旅遊商機，對澎湖的旅宿、餐廳、伴手禮等業者都有實質助益，是澎湖觀光市場的一大客源。

議長劉陳昭玲也表示，全國大專院校都面臨招生不易的困境，澎科大接近註冊率未達規定需下修招生的門檻，因此劉陳昭玲回應校方請求，對補助澎科大學生助學金或交通圖書券相當贊成，認為澎湖離島地區的高等教育要有更好的資源挹注，希望經由大家努力，可早日實施。

賴峰偉表示，台灣本島學生到澎湖就讀大學交通費昂貴、物價高，適度補助有助提高學生到澎湖就學意願，澎科大學生約90％來自台灣本島，學生租屋、消費每年貢獻20萬元產值，產生的經濟效益至少6億元以上，且澎科大學生畢業後留在澎湖工作、創業，亦可為澎湖注入活水。

賴峰偉強調，之前陳光復限制澎科大學生入籍滿3年才能領取助學金或交通圖書券，迫使學生到大四有投票權才能申請補助，但戶籍變動也會造成家戶人口核算中、低收入戶標準，致使許多人不敢遷籍或太晚遷籍，因此不限澎湖籍的政策，才能真正造福學子。