台中市神岡區1處廠房26日下午驚傳桶屍案，林姓二房東在整理廠房時驚見塑膠桶內有水泥封屍體，還露出1隻手臂，台中地檢署指出，已指派重大刑案組胡宗鳴檢察官偵辦，明日將進行相驗、確認死者身分及死因，並囑警採集相關現場跡證並傳訊相關證人，以釐清案情並盡速緝兇。

警方獲報趕到現場，發現塑膠桶內有1具疑似男性屍體，鑑識人員採集相關跡證，遺體將運至崇德殯儀館，明日由檢察官進行相驗；據了解，遺體處於水泥封住保存，沒有嚴重腐爛程度，其採集毛髮、骨頭部份，可提供比對DNA，進一步確認死者身分。

目前檢警初步掌握死者疑似3年前1名失蹤男子，並帶回相關人說明，命案現場封鎖採證，裝有屍體的塑膠桶及周圍證物送鑑定，檢方將於明日進行相驗，以釐清死者死因及詳細案情，全案朝殺人罪偵辦。

胡宗鳴檢察官近期偵辦，張敦量3少毆人案，人蛇集團招募國人到柬埔寨等社會矚目案件，辦案實務經驗豐富；檢方認為，這次桶屍案被放置工廠內，循線找到關係人到案偵訊，力求盡速破案。