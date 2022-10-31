選戰倒數，苗栗地檢署今年10月積極指揮司法警察以搜索、傳喚方式查緝幽靈人口1件、現金賄選4件、禮品賄選1件，查賄成果佳，最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲等人，31日前往苗栗地檢署慰勉，並核撥檢察業務費30萬元獎勵。邢泰釗也帶來水果禮盒關心地檢署同仁身體健康。

邢泰釗肯定地檢署全體同仁在選舉查察業務的努力與投入，期勉檢察官展現積極查賄的工作態度，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，也讓候選人能夠專心以政見爭取選民認同，不能、也不敢以賄選的方式投機取巧，藉此深植良好的民主政治根基，厚實國家的競爭力。

選舉查察執行秘書、主任檢察官劉偉誠指出，距離投票日僅26天，地檢署也已經完成相關規劃及部署，將秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，持續不懈查緝違反公職人員選舉罷免法等相關不法犯行。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官莊佳瑋指出，為充實苗栗查賄團隊的能量，法務部調查局中部地區機動工作站，今天派調查官（含組長）8名進駐地檢署機動辦理查緝業務，連同內政部警政署刑事警察局偵查第6大隊，日前也已派駐4名警官。

他強調，地檢署將持續以團隊辦案模式整合轄內檢、警、調人力，依循法務部頒訂「1個核心目標」、「3項重點工作」，完成本次選舉查察工作以維護選舉之公平、公正、公開。