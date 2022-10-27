九合一選舉進入最後倒數階段，桃園市歷經前新竹市長林智堅論文事件後，究竟會是藍綠白哪一個陣營勝出，備受關注。媒體人韋安昨(26日)晚間在臉書指出，看到國民黨候選人張善政在打電視廣告，是六都中的第一人，「張的贏面和看好度，已經逐漸展現出來了」。

韋安在臉書談到，從桃園造勢場合的人氣，陸軍整合，到有錢打廣告，募款容易。張的贏面和看好度，已經逐漸展現出來了。他並認為，不看民調看細節，才能看懂這場選戰的走向。

至於其他縣市部分，韋安指出，新竹仍然膠著，嘉義、屏東也都值得觀察。但他也強調，以上供參考。

桃園市長之戰十分關鍵，近日傳出民進黨高層下令要力保桃園，形成全黨挺鄭運鵬一人，根據《中國時報》今(27日)報導，張善政對此反諷，之前民進黨全黨挺林智堅，結果現在還沒學乖，就讓民意展現全黨挺一人會不會贏。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清也強調，若民進黨繼續與台大、知識分子和全民對抗，當然得不到支持。