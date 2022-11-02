九合一大選倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中。國民黨桃園市長候選人張善政今（2）日就在臉書上承諾，在他上任後，會連結海外人脈與資源，帶入更多國際科技企業落地，讓未來的桃園市成為「亞洲智慧新都」，張善政強調，「讓產業在桃園落地，不是被政治消費，而是帶來更繁榮的經濟與好生活」。

張善政在臉書上PO出一篇「從小物到願景 科技善政帶你拚」的文章指出，昨晚在111科技直播之夜，他和兩位神祕嘉賓一起化身叫賣直播主，和大家推薦三款實用的科技小物，很感謝大家的熱烈迴響！張善政說，「以往我出賣的都是自己的『智慧』，第一次直播拍賣，感到非常新奇。還好大家都非常捧場，除了有超過4000位網友上線參與外，我們的1126『直播限定組』和『善哥幫你衝』無線充電盤都在十幾分鐘內完售」。

張善政更提及，「從生活中的科技小物，到未來整個桃園的科技願景，我都有規劃與作法」，無論是牽動地緣政治的半導體產業佈局，還是讓市民的生活更智慧化，「擔任過行政院長的經驗讓我知道，不能草率開空頭支票，影響到企業方向與國家的未來」，張善政也分享，「過去，我曾把Google雲端資料中心帶到龍潭」。

因此張善政承諾，在他上任後，「我也會連結海外人脈與資源，帶入更多國際科技企業落地，讓未來的桃園市成為『亞洲智慧新都』。讓產業在桃園落地，不是被政治消費，而是帶來更繁榮的經濟與好生活」。