中國大陸南京一名50歲的婦人，鼻頭上長類似黑痣，一直不在意，直到陪朋友看病，醫師認為此黑痣不正常，建議她動手術切除，病理報告顯示，該黑頭是一種常見的皮膚惡性腫瘤「基底細胞癌」，因癌細胞已侵犯到鼻部組織，醫師因此擴大切除婦人的大部分的鼻頭及一部份的鼻背，接下來將進行鼻部外觀的重建。

根據《荔枝新聞》報導，該名婦人是陪朋友到醫院看整形美容，卻被醫師發現她的鼻頭上有幾個黑點，婦人表示，鼻頭上的黑頭已有好幾年，還去過美容院擠黑頭，但擠過厚黑點反而變大了，本來就像一個小米粒一樣大，擠完以後變得比紅豆還大、還黑，但因為不痛不癢，一直沒有在意。

但醫師認為此黑頭不尋常，建議立刻做手術切除，結果發現該黑頭正是基底細胞癌，而且已經侵犯到鼻部組織，於是採取擴大切除，包括一大半的鼻頭和一部分的鼻背，最後完整切除病灶，接下來則是鼻子外觀的重建。

醫師解釋，基底細胞癌是皮膚癌中較多見的一種，好發於臉部，與長期陽光曝曬等因素有關，老年人發病率較高，是一種低度惡性腫瘤，很少發生遠處轉移，但需要及早診斷和治療。

醫師表示，由於基底細胞癌很多呈黑色或褐色，容易被誤認為色素沉澱或其他皮膚疾病。中老年人若臉部出現疑似黑痣，近期有增大、發癢、破爛出血的情況，一定要到醫院就醫，防止狀況惡化、延誤病情。