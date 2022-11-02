民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵心情不受影響與熱情民眾寒暄。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵遭前立委指控，濫用宜蘭市公所的資源，透過上千萬的限制性標案，豢養不僅涉黑又涉貪的政治盟友宜蘭市代表會主席林智勇，批江「有什麼資格高喊反黑金」；江聰淵回應，市公所團隊在做任何事情或政策推動上，都依法行政、落實完成，不容許遭惡意扭曲抹黑，將採取相關回應的動作。

前立委指控江聰淵，濫用市公所的資源，透過上千萬的限制性標案，豢養涉黑又涉貪的政治盟友林智勇，批「你有什麼資格高喊反黑金」；指民進黨今天竟然要在中常會結束後，號召「終結黑金、贏回正義」開記者會，簡直在侮辱台灣人的智商，讓人無法忍受。

對此，江聰淵回應，他是市長，沒有辦法決定市代表主席由誰擔任，市政推動相關政策一定要跟代表會討論，強調公私分明、嚴守份際是基本要求，對於任何民意代表是否從事任何相關事項，他們無法干涉；而公所推動的政策或發包工程，不容許任何民意代表關說，捍衛公所團隊的基本信念和信譽。

江聰淵指出，這是他的選舉，卻遭到特定人士惡意政治攻擊，整個公所團隊在做任何事情或政策推動上都依法行政，落實完成每項政策，所以他們很努力、用心、負責去推動市政，竟遭到惡意扭曲抹黑，用潑髒水的方式標黑，會跟中常會討論，採取相關回應的動作