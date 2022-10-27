林姓男子夥同3名友人，過年期間到天九牌賭場試手氣，不斷輸錢，懷疑賭場詐賭，事後夥同9名友人持槍闖入賭場，逼發牌人簽下360萬元本票，還拿出數十萬元現金，還控制賭場8小時，警方獲報後迅速逮獲林男等人。高雄地院依強盜罪，判林男等人7年8月至8年4月不等，可上訴。

2020年1月26日凌晨，林姓、洪姓、楊姓及辛姓男子在某天九牌賭場狂輸錢，懷疑賭場詐賭，離開後各自找來友人回頭砸賭場，一行13人帶著改造手槍、折疊刀、球棒等器具衝進賭場就是一陣猛砸，還打傷數人，賭場內10多名賭客和工作人員根本不敢輕舉妄動。

林男等人逼4名發牌人簽下360萬元本票，並要求他們拿出數十萬元現金和解。其中一名發牌員被林男4名友人開車載往屏東取款時，遭屏東警方攔截逮獲。林男聯絡不到取款友人，發現出事，便把賭客全部釋放，一群人趕緊逃離賭場，警方隨後循線將共犯一舉逮捕。

開庭時林男等人否認強盜，辯稱是去賭場協商詐賭賠償事宜，但賭客證稱該賭場並沒有詐賭，法官最後依相關事證，依強盜罪判林男等人7年8月至8年4月不等刑期，全案仍可上訴。

強盜罪賭場天九牌