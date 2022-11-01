台南市安南區北汕尾一路的防風林處，10月31日上午10時許有民眾發現1具屍體報警，警方展開專案追查，當天下午即有林姓男子到警局投案，供稱因不滿死者吳姓男子曾因毒品案供出自己是藥頭，才痛下殺手槍殺棄屍，警方根據供詞，在曝屍的100公尺外找到2把改造手槍與40發子彈，因屍體已遭野狗啃食，警方正透過採證擴大追查釐清案情。

台南市安南區北汕尾一路的防風林處，11月31日有製造蚵架的民眾發現1具屍體，身上有多處遭狗咬傷痕跡，驚嚇報警，警方原以無名屍處理，展開專案追查。

直到當天下午，56歲林男突然到警局投案，他稱命案起因2年前的1件毒品案。

林男與41歲吳男原本是藥頭與藥腳關係，吳男曾在2年前1件毒品案中，向警方供出林男身分，林男早已懷恨在心，29日夥同2名友人，開車載走吳男，並在車上發生口角，林男憤而槍殺對方，將槍彈丟棄現場，棄屍防風林逃逸。

警方根據供詞，果然在100公尺外的廢棄蚵殼堆內，發現大量槍彈，再根據採證資料，等待刑事相驗結果，通知車上的另2名友人擴大調查。