日本知名諧星仲本工事，日前過馬路時發生車禍，雖然緊急送醫治療，卻沒能在鬼門關前救回一命，享壽81歲，生前被爆和小27歲妻子三代純歌因為感情失和分居，獨自住在垃圾屋，沒想到有演藝圈友人爆料目睹三代純歌在喪禮上對著遺體猛拍照，褻瀆死者的行徑讓人傻眼。

根據日媒《女性自身》報導，仲本工事告別式當天，許多演藝圈友人都出席送他最後一程，沒想到待眾人依序向他行完告別禮，棺木準備要蓋起來時，三代純歌和友人竟開始用手機對著仲本工事的遺體瘋狂拍照，甚至還錄製影片，誇張行徑讓眾人傻眼，友人的女兒隨即上前制止，提醒她們切勿對死者做出不敬舉動，未料三代純歌等人沒有就此停止，甚至反嗆「為什麼不可以」。

事後，三代純歌被問及對遺體拍照一事，她表示耳聞如果是家屬關係，是可以對遺體拍照，但被問到友人被勸阻拍照一事，她則是立刻掛掉電話，不願對此事再做出任何回應。

仲本工事在生前經歷三段婚姻，2012年迎娶小27歲的演歌歌手三代純歌，不過這段婚姻僅維持9年就亮起紅燈，夫妻因為感情失和分居，據悉，他與第三任妻子原本在住家以經營KTV維生，但妻子離開後無人打理，住家不僅堆滿雜物宛如垃圾屋，在惡劣環境長年獨自居住的他，可謂晚景淒涼，對此，三代純歌曾回應：「是他自己造成的」，對於晚景淒涼的仲本工事絲毫沒有憐憫之意。