許多正妹熱愛拍攝網美照，藉此吸引粉絲追蹤提高知名度，不過能否選對攝影師就是最大關鍵，往往一個角度之差，可能瞬間把女神級的身材變成五五身，有名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一名重機女神的網美照，接著再曬出自己拍的做比較，立刻嚇傻一票網友。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文「天橋偶遇網美，真人差別不大」，接著附上一張照片，只見這名網美身穿黑色亮皮連身衣，一雙不科學的修長美腿搶盡目光，只見她側身面對鏡頭，S型火辣曲線一覽無遺，加上大方露出渾圓蜜桃翹臀，讓所有人想入非非，紛紛跪求她的基本資料及社群帳號。

不過該名網友曬出在遠處拍攝網美低頭滑手機的側拍照，立刻讓所有人嚇傻了眼，只見原本擁有高挑火辣身材的網美，身材瞬間變成五五身，不僅變得略為臃腫，連原本一雙修長美腿都變得有如象腿一般，對照下來讓所有人嚇得難以置信。

這兩張對比照短短時間吸引1.9萬人按讚，網友紛紛留言：「這就是自拍跟他人拍的差別」、「欄杆施工正常，無變形」、「都不需要醫美了！整形（修圖）大師一次做到好」、「視角不同而已，人是同一人沒錯」、「網美的手機跟路人的手機品質有差」、「可見攝影師很重要」、「角度真的很重要」、「除了桿子歪一邊陷進水蛇腰之外，分別真不大」。