南韓梨泰院29日因萬聖節活動吸引超過10萬人潮湧入，沒想到竟爆發嚴重踩踏事故，截至今日累積154死132輕重傷，對此，先前才到梨泰院拍攝專題的新聞主播黃倩萍，忍不住發文感嘆：「突如其來的生離死別如何能接受」。

黃倩萍表示一個多月前才剛到梨泰院拍專題，當時沒太多時間走走逛逛，只在一家通老餐館吃飯，原本還想說下次能重回充滿異國情調的景點，沒想到卻發生慘絕人寰的慘重意外，尤其看到新聞畫面時，更是難掩悲傷感嘆：「死傷都是開心準備狂歡的年輕人，誰也沒想到打扮漂漂亮亮去玩，幾個鐘頭之後魂斷街頭，對親人來說突如其來的生離死別如何能接受，人生無常，好好溫柔對待身邊的人」。

對此，網友紛紛留言：「節日歡慶人潮聚集特別多，沒什麼必要就儘可能別去，因爲隨時會發生甚麼意外不可預知」、「年輕就是喜歡熱鬧的地方，一瞬間就失去生命，人生無常，自己還是要注意安全」、「珍惜眼前的一切最實在」、「活在當下快樂自在最重要，誰都未知明天跟死亡那個會先到」、「看到常去的場景發生意外真的怵目驚心」。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示人潮擠到「前胸貼後背」，當口鼻緊貼著前一個人的背部時，就會像被枕頭悶住一樣，若此時在移動過程又不幸跌倒，會導致胸腹無法起伏，接著就會因為體內二氧化碳蓄積陷入昏迷死亡。