台大工務室主任高昇敬向立法向環衛委員會簡 報生醫醫院2期工程流標6次過程，採用減項發包辦理第7次招標。（羅浚濱攝）

新竹台大分院生醫醫院第2期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，在國內原物料上漲，3年來已連續流標6次，原因是中央要負擔7成經費，並未隨物價調整給予補助，台大被「放生」後只能縮減工項，將辦理第7次發包，但經費還差8億元。

立法院環衛召集人林為洲27日帶隊到生醫醫院2期工程預定地現勘，台大工務室主任高昇敬說明2期工程預定地1400坪，新建地下2層、地上9層的大樓經費13.6億元，2020年底招標到今年5月都沒有廠商來投標，已流標6次。

流標原因是，國內疫情發生後，營建物價和工資飆漲，2期工程預算及工期不足，招標資料未加入物價調整機制，加上台積電擴廠和民間建案爆量飽和，缺工程師及施工人員，造成公共工程優先被排擠。

高昇敬說，2期研究大樓新建經費不斷調整到25億7325萬元，工期延長到3年半，並減做1樓國際醫療中心、2樓健檢中心及3到5樓實驗室與研究中心，本月28日辦理第7次招標，若能決標預計2026年完工。

不過，原減做的區域未來要另案發包，估計經費至少缺8億元，台大醫院要再自籌經費困難，希望立法院環衛委員會和與會中央長官予以協助，確保2期研究大樓完工後，提供完整的在地醫療服務與產業合作。

林為洲請高昇敬說明生醫醫院興建預算結構，得知經費分由教育部、國科會及衛福部共負擔7成，台大自籌3成，在1期工程完成後，2期工程預算只剩13.6億，在疫情發生後物價飆漲，中央不能就此「放生」不管！

生醫副院長蔡孟昆則叫苦說，已向總院借了10億元，要分期攤還，真的沒辦法再借。林為洲指生醫醫院的源頭是國發會主導，經費缺口不能只讓台大承擔，應由中央召集國發會、國科會及教育部協調，按比例分攤7成的經費。

衛福部常務次長石崇良表示，2期研究大樓工程延宕，讓500病床只能開放200多床，因工程計畫已數度變更，新建經費建議儘快提計畫報行政院，必要時召開協調會。