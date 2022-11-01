生華科(6492)開發中新藥Pidnarulex(CX-5461)與輝瑞已上市PARP抑制劑Talazoparib合併用藥治療攝護腺癌(前列腺癌)人體臨床試驗，已正式啟動並完成第一位病人收案。

Pidnarulex(CX-5461)為市場首見、新一代的DNA損傷修復機制藥物，因在臨床前試驗可提升PARP抑制劑療效且用於已對PARP抑制劑產生抗藥性的腫瘤細胞仍具顯著療效，因此由輝瑞大藥廠及美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項(Global Challenge Awards)多輪評選後脫穎而出，最終獲選與輝瑞PARP抑制劑Talazoparib合併用藥治療攝護腺癌。

此項試驗預計收治最多48位病人，經費將由輝瑞和美國攝護腺癌基金會共同贊助，輝瑞也將無償提供Talazoparib於臨床使用。由於Pidnarulex具一藥治多種癌症的新穎機制，除了單獨用藥外，如與PARP抑制劑在攝護腺癌合併用藥亦展現療效，將有機會擴大應用到PARP抑制劑已獲核准的其它多種適應症，市場潛力商機將逾百億美元。

攝護腺癌是男性生殖系統最常見的惡性腫瘤，在歐美地區更是高居男性癌症死亡的第二大成因，雖近七成患者可以透過手術切除治癒攝護腺癌，不過癌細胞一旦轉移，幾乎所有患者都發展成去勢抗性，也就是對賀爾蒙療法無效，通常存活期中位數不到兩年。