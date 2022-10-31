「台大昆蟲館」於2017年指定為直轄市定古蹟，北市文化局為考量修復工程完整性，今再進行文資審議，決議擴大古蹟範圍，將西側通廊納入昆蟲館附屬設施。不過使用單位台大昆蟲系表示，系所憂擴大古蹟範圍導致經費增加，文化局副局長田瑋則建議台大可向文化部申請整修經費，最高可達九成，並允諾市府也將協助系所進行整修維護。

文化局表示，今年7月22日辦理修復工程規劃設計及因應計畫審查，發現有兩處直轄市定古蹟間通廊未納入古蹟定著土地範圍，考量修復之完整性，因此啟動專案小組會勘，以釐清通廊文化資產價值與管理權責。

經會勘後發現，由於通廊從台大昆蟲館延伸至農業試驗所昆蟲部牆面，與該建物之介面為通廊頂部之垂直影線。因此，建議擴大台大昆蟲館範圍，將通廊納入昆蟲館的附屬設施，以方便完整修復；另外，通廊定著土地範圍以通廊上緣投影線及南北側水溝外緣為準。

台大昆蟲系表示，如果通過擴大古蹟範圍的話，擔心影響原先修復利用計劃的工期。此外由於系所只是教學單位，擴大範圍的話憂沒有經費維護，因此希望市府提供補助，讓系所進行修繕及管理，只要有足夠預算，系所一定會盡力保存文資。

文化局副局長田瑋表示，如今對於通廊價值研究，已經判定屬於複數設施，相關修復再利用的經費，建議昆蟲系要向校本部反映，另外，向文化部文資局申請經費，最高可達九成，或是申請北市經費。

經文資審議委員會決議，同意變更「台大昆蟲館」定著土地範圍，古蹟本體為台大昆蟲館建築本體，附屬設施為西側通廊。另外，修復及再利用計畫由古蹟管理機關國立台灣大學委託國立台灣科技大學辦理。