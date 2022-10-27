北市雙B跑車撞分隔島 男酒駕落跑辯：女友不舒服帶她回家

32歲許姓男子27日清晨駕駛雙B跑車，載女友行經北市東孝東路2段、新生南路口時，突然自撞中央分隔島，許與女友受傷下車後，竟然直接搭計程車離去，警方循線找到許，發現他酒測值為0.22，對此許辯解女友很不舒服，他才選擇先帶她回家休息。

中正一警方27日上午6時許獲報，1輛雙B跑車自撞分隔島，車頭整個撞凹，零件四散飛落，駕駛及其張姓女友原本被困在車內動彈不得，後經熱心民眾協助打開車門，兩人才順利下車，但到場處理時卻發現車主不見蹤影，經調閱監視器追查，發現兩人已經離去，最後才在許的住家找到人。

警方發現許講話仍有酒氣，酒測後酒測值為0.22，對此許辯稱，車禍發生後女友很不舒服，他因擔心對方，所以才先叫計程車帶她回家，沒有要落跑，警方發現張女頸部受傷，許男則是頭部、左腳有擦挫傷，警訊除依公共危險罪送辦許，另將兩人分別送醫治療。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！