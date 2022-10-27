高雄20歲的黃姓男子25日凌晨跟朋友一起吃薑母鴨，還喝了好幾碗的薑母鴨湯暖身怯寒，聚會結束後黃男便騎車上路，不料途中遭到苓雅分局員警攔查，員警一靠近就聞到黃男身上飄散的酒味，經酒測後，酒測值為0.23，雖沒有達到公共危險罪移送標準，但仍須開單及扣車，黃男聽到自己的下場臉瞬間垮掉、心也涼了一半。

員警行經中正一路、大順三路時，見黃男行車不穩，於是上前攔查，沒想到黃男散發出的酒味讓員警起疑心，便詢問黃男有無飲酒，黃男表示自己沒有飲酒，但剛剛去吃了薑母鴨還喝了好幾碗湯，可能有加米酒，員警聽到這立刻告誡黃男「你知道有含酒，就要注意阿！」。

在實施酒測之前，員警還跟黃男解釋「薑母鴨要加米酒才會甜啦！」隨後實施酒測，員警看到儀器上的酒測值顯示0.23，一聲令下「扣車、開紅單」，黃男一聽臉都垮了，心也涼了一大半。

警方呼籲民眾，最近天氣逐漸轉涼，聚餐時若有吃燒酒（麻油）雞、薑母鴨、藥膳排骨等含酒精料理都要避免酒後開車，因為酒精無法完全揮發，會在體內殘留酒精，此時駕車仍屬於「酒後駕車」違規行為。

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