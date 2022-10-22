林女酒測值超標被送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名林姓女子南下高雄為朋友慶生喝酒，結束後她想出門買晚餐，沒想到她開在快車道卻逆向行駛，其他迎面而來的車輛全嚇壞紛紛閃避，下秒又剛好遇上警車，員警對她實施酒測發現她酒後開車，依公共危險罪嫌移送法辦。

新興分局自強派出所員警20日21時33分許，行經前金區民生二路西往東快車道時，發現一輛白色自小客竟無視標誌、標線逆向行駛而來，其他車輛見狀紛紛放慢速度閃避。

員警立即上前盤查，只見31歲的林姓女子剛下車，就聞到她身上飄出陣陣酒味，實施酒測後，酒測值0.64。經警方了解，林女是特地從台中南下為友人慶生，約好下午在市區某酒吧喝酒，結束後回飯店休息，覺得肚子餓才開車出門買晚餐。

全案依法逮捕並依違反公共危險罪送辦，另外，林女因不按遵行方向行駛，可處600至1800元罰鍰，事實明確也一併依法告發。

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