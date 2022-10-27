國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所27日公布第12次酒駕累犯名單，本次共計12人，其中林男因4度拒絕警方酒測，再罰72萬，累積罰鍰直衝180萬，因尚未繳納，裁決所將強制執行，這也是北市二度出現4次拒測累犯。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

北市第12次公告酒(毒)駕累犯名單計有12名，全為男性，分別有酒駕累犯2次6名，包括夏文德、劉邦盛、林志吉、黃克雄、柯金城、王福昌；累犯3次2名則為蘇向雲、張志豪，其中共有4人酒測值達0.25mg／L，警方將依公共危險罪移送司法機關。據裁決所統計，從5月公布至今已累計69名酒駕累犯。

本次也出現4名拒測累犯，二度拒測者有3名，包括嚴言謀、彭千祐、黃聖傑，3人各自吃上36萬罰單，而四度拒測者有1名，林彥池前三次拒測地點皆在新北市，累積罰鍰108萬，2022年5月22日騎車於北市福興路遭警方攔停拒測，再罰72萬，總罰鍰直逼180萬，因尚未繳納裁決所已移送強制執行。

裁決所課長吳素偵表示，目前4度拒測累犯共有2名，累積罰鍰皆為180萬，都是有紀錄以來最高的金額，若兩人再犯，依現行法令將再開一張90萬罰單，屆時累積罰鍰將達270萬。

裁決所提醒，如酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理，而酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，建議找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免遺憾終身。

裁決所指出，民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢（https://www.judge.gov.taipei/），或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打臺北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

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