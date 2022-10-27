高雄市一名50歲賴姓男子日前在鳳林三路飲料店買飲料時，被巡邏員警經過發現他摩托車的車牌違規加裝車牌框，想起就是一個月前曾經攔查不停的那輛車，也帶著同頂粉紅色安全帽，於是上前盤查，並在眼鏡盒內發現藏有1小包白色結晶夾鍊帶，經檢驗為毒品安非他命，全案訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

林園分局大寮分駐所員警21日巡經鳳林三路時，眼尖的簡員發現一紅茶攤前，停著一台加裝車牌框的摩托車，想起這不正是一個多月前因交通違規攔查不停的那輛車，趁著駕駛剛買完飲料，正要發動引擎離開時，趕緊上前將其攔下盤查，果不其然是又是熟面孔，大喊：「就是你，粉紅色安全帽，為什麼要逃」，原來這名50歲的賴姓男子曾因吸毒遭員警查緝，怪不得看到員警就要跑。

問他身上是否有攜帶違禁物品，賴男言詞閃爍，發現他摩托車腳踏墊上掛著一個透明塑膠袋，裡面放著一個用布包裝的眼鏡盒，員警直覺可疑，果然在眼鏡盒內一小包夾鏈帶，經檢驗為二級毒品安非他命，賴男只能摸摸鼻子跟著員警到派出所，全案偵詢後依毒品危害防制條例偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！