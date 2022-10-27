桃環警監取締噪音車，超標率近7成還查獲酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃環警監取締噪音車，超標率近7成還查獲酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃環警監取締噪音車，超標率近7成還查獲酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園環警監昨晚聯合稽查取締噪音車時，除攔查19輛車有13輛噪音超標，超標率近7成，都依法舉發，另也查獲23歲江姓騎士貪杯酒駕，稱就住隔壁便宜行事，豈料就遇警察被逮，訊後依公共危險罪嫌送辦。

為維護市民安寧的居家環境，桃園警察分局昨日20至22時，與環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，共同執行取締噪音車勤務，共攔查19輛普通重型機車，經檢測有13輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，並責令改善。

青溪所員警藤民祺及鄧嘉瑜於執行噪音車暨重大交通違規取締勤務時，發現一名機車騎士未開啟大燈、並有逆向等違規行為，立即尾隨進行攔查，該江姓機車騎士(23歲)表示自己就住青溪所附近，晚上與前同事相約聚餐，期間喝了6、7瓶啤酒，想說離家不遠貪圖方便就騎車回家，經實施酒測為0.45MG／L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。

警方呼籲汽車駕駛人酒後切勿上路以免危害自身及他人安全，另切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合執行稽查勤務，請勿以身試法以免得不償失。

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