清水警分局清水派出所26日湧入一群可愛幼童，齊聲大喊「不給糖就搗蛋！」（警方提供）

萬聖節即將到來， 台中市清水警分局清水派出所26日湧入一群小仙女、小飛俠和瑪莉歐，齊聲大喊「不給糖就搗蛋！」員警以輕鬆風趣方式介紹近期所查獲新興毒品種類，包括小惡魔、糖果包裝毒品等，同時分析易接觸毒品場所，以及染毒徵兆與毒品對人體的危害，讓小學童更了解防制毒品基本常識與重要性。

孩童們紛紛打扮成各種可愛造型扮鬼四處要糖吃，26日上午9點湧入清水派出所，大喊「不給糖就搗蛋！」逗趣模樣吸引警察哥哥、姊姊目光。

清水警分局偵查隊偵查佐劉宸豪以輕鬆風趣方式，介紹近期所查獲新興毒品種類，包括小惡魔、糖果包裝毒品等，同時分析易接觸毒品場所，以及染毒徵兆與毒品對人體的危害，讓小學童更了解防制毒品基本常識與重要性。

清水派出所警員沈貝珊、李崇維採取互動「有獎徵答」方式，透過發放糖果、餅乾，順勢向小朋友介紹相關犯罪預防與交通安全觀念宣導，以及警勤工作及警用裝備，氣氛和樂融融，希望能讓這群小朋友對保護自身安全有更多認知。

清水警分局藉此加強小朋友對報案專線110及反詐騙專線165認識，並強調「反毒、反詐騙」重要性，及基本道路安全守則，加深騎乘機車要戴安全帽，開車要繫安全帶的觀念，希望讓這群小朋友能對保護自我人身安全有更多認知。

清水派出所所長洪志仁表示，此次活動不僅讓孩童們感受到萬聖節的歡樂氣氛，也透過參訪派出所讓孩童對警察工作有初步認識，並藉由交通安全及預防犯罪宣導，讓這群國家未來的主人翁，從小培養正確的守法觀念。

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