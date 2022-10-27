港務公司為維持港口作業順暢運作和從業人員安全，與疾病管制署高屏區管制中心於26及27日於高雄港棧9-2庫，特舉辦雙重疫苗接種站，增強對病毒免疫力。港務公司表示，至今員工及港區業者之三劑COVID疫苗接種率分別高達97.46％、93.71％，提升整體港口整體防疫量能。
台灣港務公司與疾病管制署高屏區管制中心共同合作於26日及27日連續2天，在高雄港棧9-2庫設立流感疫苗及COVID-19次世代莫德納疫苗的雙重疫苗接種站，提供港區從業人員自行選擇疫苗種類。統計2日接種人數，流感疫苗施打人數計有1004人，次世代疫苗施打人數有329人。
港務公司董事長李賢義也率先接種疫苗，同時就接種動線安排及現場施打秩序進行視察，並對疾病管制署安排港區人員疫苗接種表示感謝，期透過提高港區人員疫苗接種率來提升港口整體防疫量能。
於防疫期間，港務公司積極配合中央流行疫情指揮中心擬定各港口防疫對策、辦理各項港口防疫工作，建立完善通報系統與處理程序，以有效執行各港區邊境管理，今年7月7日及8日於棧9-2庫辦理COVID-19疫苗接種站，接種人數共計1517人次，對象涵蓋員工及港區工作人員，至今員工及港區業者之三劑COVID疫苗接種率分別高達97.46％、93.71％，致力增加港區工作人員群體免疫力，減少重症發生機會，維繫國家基礎建設順暢運作，展現保護港區從業人員遠離病毒侵襲。
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